Шотландські фанати співатимуть гімн України на матчі відбору ЧС-2022

Шотландські уболівальники збираються підтримати Україну на матчі кваліфікації ЧС-2022 і співатимуть наш національний гімн.

Про це повідомляє STV-TV.

Додаток для вивчення іноземних мов Duolingo видаватиме людям фонетичні посібники спрощеної версії тексту у вигляді листівок.

Також текст гімну буде розміщений у соціальних мережах додатку, включаючи його переклад. Таким чином шотландці намагатимуться продемонструвати свою солідарність до українського народу.

"Футбол об’єднує людей, особливо чемпіонат світу, але ми всі знаємо, що цей матч має ще більше значення. За ним будуть спостерігати у світі.‎

Ми хочемо, щоб всі вболівальники Шотландії й всі футбольні фанати проявили свою солідарність у пісні та показали, що вони єдині з Україною", – сказав менеджер Duolingо Колін Воткінс.