Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
30.05.2022 10:52 2054
Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя
Вчора 21:39 248
Гангур - чемпіонка Європи з важкої атлетики
Вчора 20:53 268
Шотландія - України: букмекери назвали фаворита матчу
Вчора 20:43 718
Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос
Вчора 19:25 368
У Динамо відреагували на можливе повернення Ярмоленка
Вчора 18:12 572
Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос
Вчора 17:11 279
Бензема та Мбаппе - в команді сезону Ліги чемпіонів
Вчора 14:20 255
Бензема - найкращий гравець Ліги чемпіонів сезону 2021/2022
Вчора 13:19 267
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Вчора 10:45 9933
Прямі трансляції

Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя

Вчора 21:39 248 0
Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя
Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Збірній Україні було важко готуватися до матчу з Шотландією через війну з росією.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

Актуально: Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу

"Дуже складно було підготувати команду на тлі ситуації, яка відбувається зараз в Україні. Хлопці думають про свої родини, як там удома. Доводилося якось жартувати, говорити їм, що в нас своя війна — на футбольному полі. Вони молодці, слухали, готувалися, тож ми підходимо до гри в бойовому настрої.

На даному етапі мого життя це буде найважливіший матч. Не можу розкрити, що буду казати гравцям перед грою. Це внутрішня кухня, це в роздягальні, це святе. Нікому не потрібно цього знати", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 9933
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 4476
Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО 1699
Визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією Визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією 1783
Дивись матч Шотландія - Україна та допомагай ЗСУ! Дивись матч Шотландія - Україна та допомагай ЗСУ! 809
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 31 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 31 травня 1369
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37691
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8117
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28532 2
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12541
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38858
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24329