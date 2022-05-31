Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя

Збірній Україні було важко готуватися до матчу з Шотландією через війну з росією.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

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"Дуже складно було підготувати команду на тлі ситуації, яка відбувається зараз в Україні. Хлопці думають про свої родини, як там удома. Доводилося якось жартувати, говорити їм, що в нас своя війна — на футбольному полі. Вони молодці, слухали, готувалися, тож ми підходимо до гри в бойовому настрої.

На даному етапі мого життя це буде найважливіший матч. Не можу розкрити, що буду казати гравцям перед грою. Це внутрішня кухня, це в роздягальні, це святе. Нікому не потрібно цього знати", - відзначив Петраков.