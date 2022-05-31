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Ювентус готує трансфер польського нападника

Сьогодні 16:44 207 0
Аркадіуш Мілік може повернутися у Серію А
Ювентус готує трансфер польського нападника
#Марсель, #Мілік, #Мората, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус може підписати форварда Марселя Аркадіуша Міліка замість нападника Атлетіко Альваро Морати.

Про це повідомляє RMC Sport.

Термін 2-річної оренди Альваро Морати закінчується наприкінці червня. Ювентус має право викупу форварда у Атлетіко Мадрид за 35 млн євро, але в Турині вважають таку суму завищеною, і готові заплатити лише 20 мільйонів. Атлетіко це не влаштовує.

У зв'язку з цим Ювентус звернув увагу на форварда Марселя Аркадіуша Міліка. Французький клуб оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Міліка 20 голів та 2 асисти у 37 матчах за Марсель у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче підписати Марка Арнаутовича.

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