Ювентус хоче підписати Марка Арнаутовича

Австрієць забив 14 голів у сезоні за Болонью

Ювентус сподівається підписати форварда, який міг би підміняти і допомагати основному страйкеру Душану Влаховичу.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Серед кандидатів Ювентуса - нападник Болоньї Марко Арнаутович.

Цього сезону австрієць забив за команду з однойменного міста 14 голів у 33 матчах. Марко доведеться замінити одразу кількох гравців атаки "Ювентуса", які покинуть клуб улітку: Пауло Дібалу, Альваро Морату, Федеріко Бернардескі та, можливо, Мойзе Кіна.

До гри за Болонью Арнаутович провів близько двох сезонів у китайському Шанхай СІПГ. Також, як повідомлялося раніше, італійська команда цікавиться форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком. Можливо, саме він замінить Арнаутовича.