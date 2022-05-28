Ювентус хоче підписати Марка Арнаутовича

Джерело - UA-футбол.
Ювентус сподівається підписати форварда, який міг би підміняти і допомагати основному страйкеру Душану Влаховичу.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Серед кандидатів Ювентуса - нападник Болоньї Марко Арнаутович.
Цього сезону австрієць забив за команду з однойменного міста 14 голів у 33 матчах. Марко доведеться замінити одразу кількох гравців атаки "Ювентуса", які покинуть клуб улітку: Пауло Дібалу, Альваро Морату, Федеріко Бернардескі та, можливо, Мойзе Кіна.
До гри за Болонью Арнаутович провів близько двох сезонів у китайському Шанхай СІПГ. Також, як повідомлялося раніше, італійська команда цікавиться форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком. Можливо, саме він замінить Арнаутовича.