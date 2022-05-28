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Ювентус хоче підписати Марка Арнаутовича

Сьогодні 22:14 180 0
Австрієць забив 14 голів у сезоні за Болонью
Ювентус хоче підписати Марка Арнаутовича
Фото Getty Images
#Ювентус

Джерело - UA-футбол.

Ювентус сподівається підписати форварда, який міг би підміняти і допомагати основному страйкеру Душану Влаховичу.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Серед кандидатів Ювентуса - нападник Болоньї Марко Арнаутович.

Цього сезону австрієць забив за команду з однойменного міста 14 голів у 33 матчах. Марко доведеться замінити одразу кількох гравців атаки "Ювентуса", які покинуть клуб улітку: Пауло Дібалу, Альваро Морату, Федеріко Бернардескі та, можливо, Мойзе Кіна.

До гри за Болонью Арнаутович провів близько двох сезонів у китайському Шанхай СІПГ. Також, як повідомлялося раніше, італійська команда цікавиться форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком. Можливо, саме він замінить Арнаутовича.

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