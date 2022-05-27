Хаві планує масштабну перебудову складу у Барселоні

Головний тренер Барселони Хаві має намір влітку провести глобальну перебудову.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво "синьо-гранатових" запропонує більш ніж десяти гравцям шукати собі нову команду у міжсезоння. Клуб має намір розчистити зарплатну відомість, а також на отримані з продажу футболістів кошти посилитись.

Хаві вже повідомив Рікі Пучу, Оскару Мінгесе, Мартіну Брейтвейту, Самюелю Умтіті, Клеману Лангле, Феррану Жуджле, Міралему П'яничу та Франсішку Трінкау, що вони не входять до його планів. Крім того, Барселона не викупить вінгера Адама Траоре та форварда Люка де Йонга, які виступали за клуб цього сезону на правах оренди.

На додаток, через непросту фінансову ситуацію каталонці готові вислухати пропозиції щодо нападника Мемфіса Депая і півзахисника Френкі де Йонга.

Нагадаємо, Дані Алвес може залишитися у Барселоні.