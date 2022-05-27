Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 11:02 64076
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 13:44 43505
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 13:10 6912
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 11:48 17795
Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22
Сьогодні 06:52 297
Збірна США розгромила Швейцарію, Канада здійснила камбек у матчі зі Швецією: результати плей-оф ЧС-2022
Вчора 22:45 1112
Терлюга - у фіналі ЧЄ-2022 з карате
Вчора 15:13 465
Ярмоленко обрав свій наступний клуб
Вчора 12:25 4054
Дніпро-1 назвав ціну Довбика
Вчора 10:10 1180
Ахметов пояснив, чому не втік з України
Вчора 09:38 2313
Прямі трансляції

Хаві планує масштабну перебудову складу у Барселоні

Сьогодні 14:55 179 0
Хаві планує масштабну перебудову складу у Барселоні
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Барселони Хаві має намір влітку провести глобальну перебудову.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво "синьо-гранатових" запропонує більш ніж десяти гравцям шукати собі нову команду у міжсезоння. Клуб має намір розчистити зарплатну відомість, а також на отримані з продажу футболістів кошти посилитись.

Хаві вже повідомив Рікі Пучу, Оскару Мінгесе, Мартіну Брейтвейту, Самюелю Умтіті, Клеману Лангле, Феррану Жуджле, Міралему П'яничу та Франсішку Трінкау, що вони не входять до його планів. Крім того, Барселона не викупить вінгера Адама Траоре та форварда Люка де Йонга, які виступали за клуб цього сезону на правах оренди.

На додаток, через непросту фінансову ситуацію каталонці готові вислухати пропозиції щодо нападника Мемфіса Депая і півзахисника Френкі де Йонга.

Нагадаємо, Дані Алвес може залишитися у Барселоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
7 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 7 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 3557
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя 3884
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 17795
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 64076
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 43505
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 6912
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19957
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7853 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15425 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244206
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6049
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18733