УЄФА розпочне розслідування щодо проблем з глядачами в фіналі ЛЧ

Джерело - УЄФА.
УЄФА має намір з’ясовувати причин проблем з вболівальниками на фіналі ЛЧ між Реалом та Ліверпулем (1:0).
Про це повідомляє пресслужба спілки.
Був зроблений запит на незалежний звіт цих подій. За його результатами буде прийнято рішення щодо відповідальності вповноважених осіб за проблеми в організації матчу.
Керувати підготовкою звіту буде доктор Тіаго Брандао Родрігеш, член португальського парламенту.
Нагадаємо, більше 2 тисяч уболівальників з квитками не змогли відвідати фінал ЛЧ.