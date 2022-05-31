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УЄФА розпочне розслідування щодо проблем з глядачами в фіналі ЛЧ

Сьогодні 09:17 171 0
Був зроблений запит на незалежний звіт цих подій
УЄФА розпочне розслідування щодо проблем з глядачами в фіналі ЛЧ
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

УЄФА має намір з’ясовувати причин проблем з вболівальниками на фіналі ЛЧ між Реалом та Ліверпулем (1:0).

Про це повідомляє пресслужба спілки.

Був зроблений запит на незалежний звіт цих подій. За його результатами буде прийнято рішення щодо відповідальності вповноважених осіб за проблеми в організації матчу.

Керувати підготовкою звіту буде доктор Тіаго Брандао Родрігеш, член португальського парламенту.

Нагадаємо, більше 2 тисяч уболівальників з квитками не змогли відвідати фінал ЛЧ.

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