Більше 2 тисяч уболівальників з квитками не змогли відвідати фінал ЛЧ

УЄФА виплатить їм компенсацію

Джерело - Get French Football News.

2 700 вболівальників з квитками не змогли подивитися фінал Ліги Чемпіонів через тисняву перед матчем.

Про це повідомила міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера.

УЄФА виплатить постраждалим компенсацію.

За словами Удеа Кастера, з’явилося від 30 000 до 40 000 уболівальників Ліверпуля без квитків.

Також вона порівняла поведінку англійських вболівальників з фанами Реала.

"Реал контролював прибуття своїх уболівальників до Парижа. Це різко контрастує з тим, що робив Ліверпуль, дозволивши вболівальникам провернути ці схеми", - сказала Удеа-Кастера.

Раніше в УЄФА пояснили затримку фіналу Луги чемпіонів.