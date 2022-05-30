Більше 2 тисяч уболівальників з квитками не змогли відвідати фінал ЛЧ

Джерело - Get French Football News.
2 700 вболівальників з квитками не змогли подивитися фінал Ліги Чемпіонів через тисняву перед матчем.
Про це повідомила міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера.
УЄФА виплатить постраждалим компенсацію.
За словами Удеа Кастера, з’явилося від 30 000 до 40 000 уболівальників Ліверпуля без квитків.
Також вона порівняла поведінку англійських вболівальників з фанами Реала.
"Реал контролював прибуття своїх уболівальників до Парижа. Це різко контрастує з тим, що робив Ліверпуль, дозволивши вболівальникам провернути ці схеми", - сказала Удеа-Кастера.