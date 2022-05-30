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Більше 2 тисяч уболівальників з квитками не змогли відвідати фінал ЛЧ

Сьогодні 19:53 140 0
УЄФА виплатить їм компенсацію
Більше 2 тисяч уболівальників з квитками не змогли відвідати фінал ЛЧ
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #УЄФА

Джерело - Get French Football News.

2 700 вболівальників з квитками не змогли подивитися фінал Ліги Чемпіонів через тисняву перед матчем.

Про це повідомила міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера.

УЄФА виплатить постраждалим компенсацію.

За словами Удеа Кастера, з’явилося від 30 000 до 40 000 уболівальників Ліверпуля без квитків.

Також вона порівняла поведінку англійських вболівальників з фанами Реала.

"Реал контролював прибуття своїх уболівальників до Парижа. Це різко контрастує з тим, що робив Ліверпуль, дозволивши вболівальникам провернути ці схеми", - сказала Удеа-Кастера.

Раніше в УЄФА пояснили затримку фіналу Луги чемпіонів.

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