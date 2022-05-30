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УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:39 106 0
Лунін не провів жодної хвилини на полі в ЛЧ
УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Іско, #Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Mundo Deportivo.

Голкіпер Реала Андрій Лунін та півзахисник Іско не є переможцями Ліги чемпіонів для УЄФА

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У УЄФА вважають, що гравці, які не відіграють жодної хвилини в цьому змаганні протягом сезону, не виграли титул.

При цьому обидва футболісти отримали медалі і взяли участь у святкуванні після перемоги над Ліверпулем (1:0) у фіналі.

Тільки Лунін та Іско з першої команди Реал не провели жодної хвилини на полі у ЛЧ.

Нагадаємо, Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу.

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