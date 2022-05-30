УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями Ліги чемпіонів

Джерело - Mundo Deportivo.
Голкіпер Реала Андрій Лунін та півзахисник Іско не є переможцями Ліги чемпіонів для УЄФА
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У УЄФА вважають, що гравці, які не відіграють жодної хвилини в цьому змаганні протягом сезону, не виграли титул.
При цьому обидва футболісти отримали медалі і взяли участь у святкуванні після перемоги над Ліверпулем (1:0) у фіналі.
Тільки Лунін та Іско з першої команди Реал не провели жодної хвилини на полі у ЛЧ.
Нагадаємо, Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу.