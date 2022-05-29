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Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу

Сьогодні 19:09 167 0
У Лондоні зацікавлені у послугах українського воротаря
Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу
#Андрій Лунін, #Вест Гем

Джерело - sport.ua.

Вест Гем може взяти в оренду українського воротаря Реала Андрія Луніна із правом викупу.

Про це повідомляє Sunday Mirror.

Цього сезону ворота молотобійців захищав 37-річний Лукаш Фаб'янські, йому допомагав орендований у ПСЖ Альфонс Ареола. Французький голкіпер може повноцінно повернутися до Парижа, у поляка ще рік контракту, але місце основного кіпера далі не гарантоване.

Зазначимо, що контракт Луніна розрахований ще на два сезони в Іспанії. Раніше він йшов у оренди в Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. У поточному сезоні за Реал провів два матчі у чемпіонаті Іспанії.

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