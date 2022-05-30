В УЄФА пояснили затримку фіналу Луги чемпіонів

Затримка фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем була спричинена уболівальниками англійського клубу, які купили підроблені квитки.

Про це йдеться в заяві УЄФА.

"Перед початком гри турнікети на стадіоні Стад де Франс були заблоковані тисячами вболівальників Ліверпуля, які купили підроблені квитки, що при проході не спрацювали.

Це призвело до накопичення фанатів, які намагалися потрапити всередину. В результаті початок матчу було відкладено на 35 хвилин, щоб якнайбільше вболівальників зі справжніми квитками змогли потрапити на стадіон. Після початку матчу кількість фанатів біля стадіону продовжувала зростати, тому поліція розігнала їх сльозогінним газом та витіснила зі стадіону.

УЄФА співчуває тим, хто постраждав від цих подій, і терміново розгляне ці питання разом із французькою поліцією та владою, а також із Федерацією футболу Франції", — йдеться у повідомленні.