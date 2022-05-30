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Зоря вже має нового тренера - Співаковський

Сьогодні 12:12 80 0
Михайло Співаковський прокоментував зміни у луганському клубі.
Зоря вже має нового тренера - Співаковський
#Олександр Бабич, #Зоря, #Футбольні трансфери, #Віктор Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник влітку покине клуб.

Про це розповів ведучий ТаТоТак Михайло Співаковський.

"У кулуарах кажуть, що Зоря вже має нового тренера. Я включив свою дедукцію і маю варіант серед українців.

Я знаю, що головний радник Євгена Геллера – Вадим Шаблій, у якого в пулі є його тренери. Роман Санжар? За моєю інформацією, він зараз дуже далеко – в Австралії. А ось другий варіант – це Олександр Бабич. Для мене це єдина кандидатура, яку підказує моя дедукція. Він зараз тренує Кривбас, але його контракт закінчується.

Також є версія, що новий тренер Зорі – це закордонний спеціаліст, який знає чемпіонат України зсередини, але при цьому не працював у нас на посаді наставника якоїсь із команд", – сказав Співаковський.

Нагадаємо, Зоря розглядає переїзд у Київ або Львів.

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