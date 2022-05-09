У будинку президента Вереса Івана Надєїна в Ірпені російські військові вбили двох охоронців.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Youtube-каналу Трендець.

"Вони жили там орієнтовно 10 днів. Фактично будинки перебували в окупації. Мабуть, це не так жахливо, як коли прилітає снаряд, але все одно… Стан будинків дуже складний.

Залишилося два охоронці. Розстріляні в потилицю, фактично страчені як полонені. У мене вдома стався воєнний злочин. Це дуже складно. Було три розтяжки. Одна – великий артилерійський фугасний снаряд, що прикріплений до вхідних дверей. І дві гранати. Це лише на мирних цивільних громадян розраховано.

Вони залишили свій одяг, свою зброю, бронежилети. Частина верхнього одягу зникла, можливо, вони виходили у ньому. Найцінніше забрали, але, мабуть, виходили нашвидкуруч, бігли з тієї території", – розповів Надєїн.