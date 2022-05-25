Максимов: Говорити про футбол можна буде після закінчення війни

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов поділився думками щодо перспектив української Прем'єр-ліги.

"Ніхто не розуміє, що буде далі, які кроки треба робити. Усі керівники та функціонери клубів бажають якнайшвидшого закінчення війни, а потім уже можна буде говорити про футбол.

Думаю, що контракти футболістів Ворскли зараз на паузі. Гравці самостійно підтримують форму. Ті, хто живе зараз у Полтаві, роблять це на базі клубу. Із ними працюють місцеві тренери. Деяких гравців ми віддали на три місяці в оренду до закордонних клубів. Вони залишаються нашими футболістами і ми на них розраховуємо. Їхнє повернення залежатиме від ситуації в країні.

Я був у Полтаві та розмовляв із керівництвом клубу. Усі сподіваються на краще. Ми вийшли до єврокубків. Керівництво намагатиметься підтримувати команду, щоб вона підготувалася до виступів у Лізі конференцій. Далі буде видно.

Рішення про долю наступного сезону прийматиметься не одним-двома клубами. Це буде зроблено спільно. Нам потрібний чемпіонат України, але грати в Україні буде складно. У такому разі не повернуться легіонери. Думаю, проводити чемпіонат потрібно у Польщі чи Туреччині", - зазначив Максимов.