ПСЖ продовжує щодня зв'язуватися із Зіданом

Француз поки що не погоджується на роботу у столичному клубі

Керівництво ПСЖ продовжує щодня зв'язуватися з екстренером Реала Зінедін Зіданом про призначення на тренерську посаду.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Втім, представникам парижан поки що не вдалося переконати 49-річного француза погодитися на роботу до ПСЖ. У тому числі через те, що Зідан народився у Марселі, де місцевий клуб є важливим суперником парижан.

Водночас нинішній головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно може залишитися ще на один сезон, адже має добрі стосунки з нападником Кіліаном Мбаппе.

Угода Почеттіно з ПСЖ також діє до 2023 року, що дозволить зберегти парижанам 15 мільйонів євро, які довелося б виплатити у разі розірвання контракту в односторонньому порядку.

Нагадаємо Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.