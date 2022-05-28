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ПСЖ продовжує щодня зв'язуватися із Зіданом

Сьогодні 22:55 151 0
Француз поки що не погоджується на роботу у столичному клубі
ПСЖ продовжує щодня зв'язуватися із Зіданом
Фото Getty Images
#Зінедін Зідан, #ПСЖ

Джерело - sportarena.com.

Керівництво ПСЖ продовжує щодня зв'язуватися з екстренером Реала Зінедін Зіданом про призначення на тренерську посаду.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Втім, представникам парижан поки що не вдалося переконати 49-річного француза погодитися на роботу до ПСЖ. У тому числі через те, що Зідан народився у Марселі, де місцевий клуб є важливим суперником парижан.

Водночас нинішній головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно може залишитися ще на один сезон, адже має добрі стосунки з нападником Кіліаном Мбаппе.

Угода Почеттіно з ПСЖ також діє до 2023 року, що дозволить зберегти парижанам 15 мільйонів євро, які довелося б виплатити у разі розірвання контракту в односторонньому порядку.

Нагадаємо Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.

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