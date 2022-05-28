Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні в Парижі відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 між Ліверпулем і Реалом.

Час

28 травня, 22:00 за київським часом

Стадіон

Стад де Франс (81 388 глядачів)

Головна Арена Франції, яку було запущено в експлуатацію в січні 1998 року, втретє прийме фінал.

Судді

Головний арбітр - Клеман Тюрпен (Франція);

Асистенти арбітра - Ніколя Дано, Сіріль Гренгор (обидва - Франція);

Відеопомічник арбітра - Жером Брішар (Франція).

Трансляція в Україні

Мегого;

Текстовий оналайн - ТУТ.

Ліверпуль

6 разів мерсисайдці вигравали найпочесніший трофей європейського клубного футболу (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19);

3 рази англійці програвали в фіналі;

Ліверпуль може здобути третій Кубок чемпіонів після ребрендингу турніру;

Реал

13-разовий переможець Ліги (Кубка) Чемпіонів (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18);

3 рази Вершкові поступали у вирішальній грі;

У 2017 році Реал першим в історії відстояв титул переможця Ліги чемпіонів. Якщо брати Кубок європейських чемпіонів, мадридці виграли турнір двічі поспіль першим після Мілана (1989, 1990). У 2018-му Реал захистив титул вдруге поспіль;

Реал жодного разу не програвав у фіналах (у нову еру) Ліги чемпіонів (7 перемог).

Історія протистоянь

Команди зустрічалися 8 разів - 3 перемоги в Ліверпуля, 4 - у Реала, 1 нічия;

Це буде третій фінал Ліги (Кубка чемпоінів) між суперниками.

У сезоні 1980/81 мінімальну перемогу здобув Ліверпуль (1:0). Цікаво, що гра відбулася в Парижі на стадіоні Парк де Пренс;

У 2018 році на НСК Олімпійському в Києві переміг Реал (3:1).

Ліверпуль та Реал - перша пара клубів, які зустрілися у фіналі Кубка чемпіонів тричі. По двафіналу було у Реала та Реймса (1956, 1959), Мілана та Аякса (1969, 1995), Аякса та Ювентуса (1973,1996), Мілана та Бенфіки (1963, 1990), Ліверпуля та Мілана (2005, 2007), Барселони та Манчестер Юнайтед (2009, 2011), Реала та Атлетіко (2014, 2016) та Ювентуса (1998, 2017).

Це рекордний п'ятий фінал Ліги чемпіонів між клубами з Англії та Іспанії. Італійські та іспанські клуби зустрічалися у фіналах на один раз менше.

Юрген Клопп (головний тренер Ліверпуля)

Для німецького фахівця це четвертий фінал Ліги чемпіонів - 1 перемога та 2 поразки. У сезоні 2012/13 очолювана ним Боруссія Дортмунд поступилася Баварії (1:2). У фіналі 2017/18 поразка Реалу (3:1), а в 2018/18 перемога над Тоттенгемом (0:2);

Клопп протистояв Реалу чотири рази в сезоні 2012/13, коли тренував Борусію. На груповому етапі вдома німецький клуб переміг 2:1, після чого звів унічию зустріч в Іспанії – 2:2. Команди знову перетнулися в півфіналі, дортмундці пройшли далі, незважаючи на поразку у зустрічі у відповідь в Мадриді (0:2). На своєму полі Борусія перемогла 4:1 (усі голи у господарів забив Левандовський). У зустрічі у відповідь у рядах Реала відзначився Бензема.

Карло Анчелотті (головний тренер Реала)

Анчелотті – перший тренер, який візьме участь у п'яти фіналах Ліги чемпіонів. Італієць може стати першим наставником, який візьме зі своїми командами чотири Кубка чемпіонів. Крім нього, по три рази в турнірі перемагали колишній наставник Реала Зінедін Зідан та легенда Ліверпуля Боб Пейслі. У разі перемоги Анчелотті також стане першим, хто вигравав трофей двічі більш ніж із одним клубом;

Команди Анчелотті грали проти Ліверпуля 15 разів - 8 перемог, 4 нічиї і 3 поразки, зокрема двічі у фіналах Ліги чемпіонів (обидва рази - Мілан). У вирішальному матчі 2005 року міланці поступилися в Стамбулі по пенальті, хоча після першого тайму вели 3:0, а двома роками пізніше взяли гору в Афінах – 2:1. Крім того, під керівництвом Анчелотті проти Ліверпуля Клоппа на груповому етапі Ліги чемпіонів грав Наполі - у сезонах 2018/19 та 2019/20 - 2 перемоги, 1 нічия та 1 поразка;

Як тренер Анчелотті протистояв Клоппу дев'ять разів - 4 перемоги, 3 нічиї і 2 поразки. Реал під керівництвом италійця завдав поразки дортмундської Борусії Клоппа у чвертьфіналі тріумфальної для мадридців ЛЧ-2013/14 (3:0 у гостях, 0:2 вдома), у першому матчі по голу забили Бейл та Іско.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua