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Агент Довбика підтвердив переговори з Торіно

Сьогодні 15:39 300 0
Артем Довбик влітку може змінити клуб
Агент Довбика підтвердив переговори з Торіно
#Чемпіонат Італії, Серія А, #СК Дніпро-1, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - sportarena.com.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може перейти у Торіно.

Про це розповів агент гравця Олексій Люндовський.

"Артем справді разом зі своєю дружиною Юлією та представником нашої компанії за погодженням із керівництвом СК Дніпро-1 побував у Турині. Вони ознайомилися з інфраструктурою Торіно, відвідали матч за участю цієї команди.

Можна сказати, що Торіно виявляє велику цікавість до Артема. Цей клуб справді хоче бачити на вістрі атак Довбика. Хорватський спеціаліст Іван Юрич, який очолює Торіно, постійно на контакті зі своїм земляком Ігорем Йовичевичем, головним тренером Дніпра-1. Про цей трансфер як скоєний поки що рано говорити, проте можу сказати, що трансфер - на просунутій стадії. Також не залишають спроб підписати Артема інші італійські клуби, а ще є інтерес із прем'єр-ліги Англії.

Це переговорний процес, за підсумками якого мають досягти домовленості два клуби та особисто Артем Довбик. Якщо всі сторони будуть задоволені, тоді й оголосимо про трансфер як досконалий. Можу вкотре підтвердити: бажання Артема Довбика грати в одному з топ-чемпіонатів Європи. Над цим і працює його команда спільно із СК Дніпро-1", – сказав Люндовський.

Раніше повідомлялося, що Довбик домовився про перехід у клуб Серії А.

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