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Конте залишається у Тоттенгемі

Сьогодні 11:38 214 0
Конте не покине Тоттенгем
Конте залишається у Тоттенгемі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Конте, #Тоттенгем

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте не покине команду в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє ESPN.

Італійський фахівець провів заключні перемовини зі спортивним директором клубу Фабіо Паратічі, які увінчалися успіхом. "Шпори" погодилися на умови тренера, серед яких підписання шести нових футболістів.

Сам Конте має намір претендувати на перемогу в АПЛ у наступному сезоні. Він хоче підсилити центр та фланги захисту, опорну зону, а також придбати ще одного нападника для ротації складу.

Нагадаємо, Тоттенгем цікавиться вінгером Шахтаря.

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