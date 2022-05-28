Динамо поверне Супрягу із Сампдорії

Владислав Супряга повернеться у Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Владислав Супряга спробує реанімувати свою кар'єру у Динамо після оренди у Сампдорії.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Супряга повинен повернутися в Динамо. У Сампдорії немає обов'язквого пункту викупу, хоча Динамо наполягало. Бачите, не переконали італійців, і, напевно, для них це виявилося правильним рішенням.

Він повинен повернутися в Динамо, яке виплатить СК Дніпро-1 гроші за повноцінні права на футболіста. Там були довгі транші, але зараз вони повністю виплачені. Супряга повертається в Динамо і буде виступати там. Мови про СК Дніпро-1 зараз немає", – запевнив Циганик.

Раніше повідомлялося, що Супряга приєднався до молодіжної збірної України.