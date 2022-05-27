Циганик: Ярославський зараз не має відношення до Металіста

Президент Металіста Олександр Ярославський перестав відповідати за керування клубом.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Я вже говорив про те, що станом за сьогодні за долю Металіста несе відповідальність виключно одна людина. Це Євген Красніков".