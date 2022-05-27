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Циганик: Ярославський зараз не має відношення до Металіста

Сьогодні 20:01 173 0
За долю клубу несе відповідальність Євген Красніков
Циганик: Ярославський зараз не має відношення до Металіста
#Металіст, #Олександр Ярославський, #Євген Красніков

Джерело - Чемпіон.

Президент Металіста Олександр Ярославський перестав відповідати за керування клубом.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Я вже говорив про те, що станом за сьогодні за долю Металіста несе відповідальність виключно одна людина. Це Євген Красніков".

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"Наскільки мені відомо, Ярославський зараз участі в Металісті не бере. Відношення до клубу він не має, це футбольна складова історії. Охолов Ярославський до футболу", - зазначив Циганик.

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