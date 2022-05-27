УЄФА розводитиме команди з України та Білорусі

Рішення було прийняте заради безперебійного проведення змагань УЄФА

Джерело - УЄФА.

Українські та білоруські команди будуть розводити в турнірах під егідою УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба спілки.

У березні чиновники вже відреагували на участь Білорусі в російському вторгненні, заборонивши проводити міжнародні зустрічі на території країни.

Сьогоднішнє рішення було прийняте заради безперебійного проведення змагань УЄФА, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників не може бути повністю гарантована через існування військового конфлікту.‎

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Виконавчий комітет УЄФА залишатиметься в режимі очікування, щоб скликати подальші засідання для переоцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та прийняття подальших рішень у разі необхідності.‎