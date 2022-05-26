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Чеферін: російські спортсмени стали жертвами конфлікту

Сьогодні 15:28 153 1
Александер Чеферін прокоментував рішення УЄФА щодо відсторонення російських команд
Чеферін: російські спортсмени стали жертвами конфлікту
Фото - gettyimages
#УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - tribuna.com.

Президент УЄФА Александер Чеферін оцінив відсторонення російських команд від міжнародних турнірів.

Про це розповів сам очільник організації.

"Всі ми неправильно оцінили ситуацію в попередні місяці, ніхто не міг уявити, що почнеться війна. Спочатку здавалося, що це може тривати лише декілька тижнів. Тому зараз важко припустити, що станеться далі. Поки нічого не можна сказати.

Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати в єврокубках. Ми зробимо все можливе, щоб українські команди почали свої внутрішні змагання. Я вже казав, що мені шкода всіх спортсменів. І українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту. Постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей", – розповів Чеферін.

Раніше УЄФА відібрала у російської Казані Суперкубок-2023.

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