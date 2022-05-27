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Ювентус може розірвати контракт з Ремзі

Сьогодні 14:37 139 0
Аарон Ремзі може стати вільним агентом
Ювентус може розірвати контракт з Ремзі
#Аарон Ремзі, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус може розірвати контракт з півзахисником Аароном Ремзі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво туринської команди розглядає варіант із достроковим розірванням угоди з 31-річним валійцем, який другу половину цього сезону провів на правах оренди у шотландському Рейнджерс.

Причиною є висока заробітна плата Ремзі, яка становить 7 млн євро на рік. Ювентус оцінює контракт гравця і спробує його розірвати за взаємною згодою сторін.

Минулого сезону Аарон Ремзі провів у всіх турнірах на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

Раніше Аллегрі спростував трансфер Погба в Ювентус.

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