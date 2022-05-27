Ювентус може розірвати контракт з Ремзі

Джерело - football.ua.
Ювентус може розірвати контракт з півзахисником Аароном Ремзі.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Керівництво туринської команди розглядає варіант із достроковим розірванням угоди з 31-річним валійцем, який другу половину цього сезону провів на правах оренди у шотландському Рейнджерс.
Причиною є висока заробітна плата Ремзі, яка становить 7 млн євро на рік. Ювентус оцінює контракт гравця і спробує його розірвати за взаємною згодою сторін.
Минулого сезону Аарон Ремзі провів у всіх турнірах на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.