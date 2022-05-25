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Аллегрі спростував трансфер Погба в Ювентус

Сьогодні 10:45 391 0
Массіміліано Аллегрі прокоментував трансфер Поля Погба
Аллегрі спростував трансфер Погба в Ювентус
#Аллегрі, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі жартівливо відреагував на інформацію про трансфер півзахисника Манчестер Юнайтед  Поля Погба.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Погба? Він не повернеться, він боїться кидати мені виклики. Поль програвав в іграх руками та ногами. Тому він пішов. Це справжня причина, чому Погба покинув клуб", – розповів Аллегрі.

Фахівець зробив відсилання на його з Погба протистояння у кидках у кошик та ударах по воротах – обидва рази тріумфував саме наставник Юве.

Раніше повідомлялося, що Ювентус узгодив контракт із Погба.

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