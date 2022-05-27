Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 11:02 64076
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 13:44 43505
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 13:10 6912
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 11:48 17795
Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22
Сьогодні 06:52 297
Збірна США розгромила Швейцарію, Канада здійснила камбек у матчі зі Швецією: результати плей-оф ЧС-2022
Вчора 22:45 1112
Терлюга - у фіналі ЧЄ-2022 з карате
Вчора 15:13 465
Ярмоленко обрав свій наступний клуб
Вчора 12:25 4054
Дніпро-1 назвав ціну Довбика
Вчора 10:10 1180
Ахметов пояснив, чому не втік з України
Вчора 09:38 2313
Прямі трансляції

У "ДНР" вирішили створити новий Шахтар

Сьогодні 13:55 263 1
У псевдореспубліці буде створено новий Шахтар
У "ДНР" вирішили створити новий Шахтар
#Шахтар

Джерело - sport24.ua.

Голова так званої "ДНР" Денис Пушилін планує створити Шахтар у своїй псевдореспубліці.

"Той Шахтьор, а зараз не Шахтьор, а Шахтар – поміняв уже прописку. У цьому вигляді він клуб одного з олігархів Ахметова.

Тобто він то був львівський, то київський. Зараз їх скрізь виганяють-проганяють, я не знаю, яку він прописку має зараз. Ну, той клуб уже до Донецька не має жодного стосунку.

Кому грати, я гадаю, знайдемо. Я вам скажу, що вже є певні ініціативи щодо того, щоб з'явився справжній Шахтар. Є де грати справжньому Шахтарю, є вже пропозиції щодо спонсорів. Я думаю, що будуть охочі зіграти з цією командою з інших регіонів російської федерації", – цитують Пушиліна російські так звані "ЗМІ".

Нагадаємо, Тоттенгем цікавиться вінгером Шахтаря.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 17795
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 64076
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 43505
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя 3882
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 6912
7 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 7 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 3555
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14222
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10811
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5267 7
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39508
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15416 12
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 80332