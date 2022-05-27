У "ДНР" вирішили створити новий Шахтар

Голова так званої "ДНР" Денис Пушилін планує створити Шахтар у своїй псевдореспубліці.

"Той Шахтьор, а зараз не Шахтьор, а Шахтар – поміняв уже прописку. У цьому вигляді він клуб одного з олігархів Ахметова.

Тобто він то був львівський, то київський. Зараз їх скрізь виганяють-проганяють, я не знаю, яку він прописку має зараз. Ну, той клуб уже до Донецька не має жодного стосунку.

Кому грати, я гадаю, знайдемо. Я вам скажу, що вже є певні ініціативи щодо того, щоб з'явився справжній Шахтар. Є де грати справжньому Шахтарю, є вже пропозиції щодо спонсорів. Я думаю, що будуть охочі зіграти з цією командою з інших регіонів російської федерації", – цитують Пушиліна російські так звані "ЗМІ".