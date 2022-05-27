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Вест Гем оголосив про відхід Ярмоленка та Нобла

Сьогодні 12:12 91 0
Вест Гем оголосив про відхід Ярмоленка та Нобла
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - tribuna.com.

Вест Гем назвав чотирьох гравців, які залишать лондонський клуб через сплив контрактів 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Це вінгер Андрій Ярмоленко, хавбек Марк Нобл, захисник Раян Фредерікс та голкіпер Девід Мартін.

32-річний українець провів в англійській команді 4 сезони. На його рахунку 13 голів та 7 асистів у 86 матчах.

"Серед помітних ударів Ярмоленка були два голи під час його повного дебютного матчу – з Евертоном у вересні 2018 року, життєво важливий пізній переможний гол у зустрічі проти Челсі у Прем’єр-лізі в липні 2020 року та емоційні результативні дії в переможних матчах з Астон Віллою та Севільєю у березні цього року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ярмоленко обрав свій наступний клуб.

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Публикация от West Ham United (@westham)

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