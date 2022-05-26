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Ярмоленко обрав свій наступний клуб

Сьогодні 12:25 1311 0
Андрій Ярмоленко продовжить кар'єру у турецькій Суперлізі
Ярмоленко обрав свій наступний клуб
Фото - gettyimages
#Футбольні трансфери, #Фенербахче, #Андрій Ярмоленко

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко імовірно продовжить свою кар'єру у турецькому Фенербахче.

Про це повідомляє CNNTurk.

Агент вінгера Вадим Шаблій вже контактував з клубом зі Стамбула.

Ярмоленка кілька років поспіль пов'язували з турецькими клубами, але зараз перехід нарешті може стати реальним. Додатковим фактором нібито стала підтримка, яку Туреччина надала Україні у війні з Росією. Андрій був приємно вражений цим фактом і доручив Шаблію ретельно розглядати варіанти із Суперліги.

Фенербахче завершив чемпіонат на другій сходинці, виборовши путівку у кваліфікацію ЛЧ.

Нагадаємо, Ярмоленко попрощався з Вест Гемом.

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