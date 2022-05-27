Жіру: Пишаюся, що, як і Шевченко, виграв Серію А

Андрій Шевченко привітав форварда Мілана Олів'є Жіру з чемпіонством у Серії А.

Про це розповів сам футболіст.

"Найважливішим було вірити, що ми зможемо це зробити. І ми це зробили. Я дуже пишаюся цією командою і тим командним духом, який ми продемонстрували наприкінці сезону, ще й при такій підтримці вболівальників.

Шевченко надіслав мені голосове повідомлення. Він дуже зрадів за мене, і це був чудовий подарунок. Я пишаюся тим, що виграв чемпіонат, як і він та багато інших гравців Мілана", – сказав Жіру.