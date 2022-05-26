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Дембеле відхилив пропозицію Барселони

Сьогодні 15:55 92 0
Усман Дембеле змінить клуб
Дембеле відхилив пропозицію Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Усман Дембеле не захотів продовжувати контракт з Барселоною.

Про це повідомляє AS.

Француз відхилив останню пропозицію клубу та попередив тренерів, що покидає команду влітку. Будинок 25-річного футболіста в Барселоні вже виставлений на місцевому сайті для оренди житла.

Дембеле вирішив перебратися до ПСЖ. Ймовірно, що парижани запропонували йому більш вигідні умови співпраці.

В сезоні 2021/22 Дембеле відзначився 1 голом та 13 асистами у 21 матчі Ла-Ліги. 

Раніше повідомлялося, що Чуамені та Дембеле можуть перейти в ПСЖ.

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