Дембеле відхилив пропозицію Барселони

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Усман Дембеле не захотів продовжувати контракт з Барселоною.
Про це повідомляє AS.
Француз відхилив останню пропозицію клубу та попередив тренерів, що покидає команду влітку. Будинок 25-річного футболіста в Барселоні вже виставлений на місцевому сайті для оренди житла.
Дембеле вирішив перебратися до ПСЖ. Ймовірно, що парижани запропонували йому більш вигідні умови співпраці.
В сезоні 2021/22 Дембеле відзначився 1 голом та 13 асистами у 21 матчі Ла-Ліги.
Раніше повідомлялося, що Чуамені та Дембеле можуть перейти в ПСЖ.