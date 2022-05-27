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Лідер Ліверпуля хоче перейти у Баварію

Сьогодні 10:30 262 0
Садіо Мане може змінити клуб
Лідер Ліверпуля хоче перейти у Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Ліверпуль, #Мане, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Нападник Ліверпуля Садіо Мане з високою ймовірністю покине клуб влітку.

Про це повдіомляє Sport Bild.

Футболіста хочуть купити ПСЖ та Баварія. Сам 30-річний сенегалець схиляється до відходу з Ліверпуля.

Основна причина – гравець незадоволений зарплатою, яку отримує у англійському клубі. Зараз Ліверпуль платить вінгеру 12 млн євро на рік до податків, і Мане далекий від лідерства у списку найоплачуваніших футболістів клубу. Баварія готова платити Мане більше.

Чинна угода Мане з мерсисайдцями розрахована до 30 червня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче купити у Ліверпуля Мане.

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