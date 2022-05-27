Лідер Ліверпуля хоче перейти у Баварію

Джерело - sport.ua.
Нападник Ліверпуля Садіо Мане з високою ймовірністю покине клуб влітку.
Про це повдіомляє Sport Bild.
Футболіста хочуть купити ПСЖ та Баварія. Сам 30-річний сенегалець схиляється до відходу з Ліверпуля.
Основна причина – гравець незадоволений зарплатою, яку отримує у англійському клубі. Зараз Ліверпуль платить вінгеру 12 млн євро на рік до податків, і Мане далекий від лідерства у списку найоплачуваніших футболістів клубу. Баварія готова платити Мане більше.
Чинна угода Мане з мерсисайдцями розрахована до 30 червня 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Баварія хоче купити у Ліверпуля Мане.