Джерело - Sky Sport Deutschland.
Баварія працює над трансфером вінгера Ліверпуля Садіо Мане.
Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.
На підписанні 30-річного сенегальця наполягає спортивний директор німецького клубу Хасан Саліхаміджич.
Відзначається, що футболіст заробляє в Англії менше ніж 20 мільйонів євро на рік, команда з Мюнхена в змозі платити такі гроші.
Контракт Мане з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року, але переговори щодо його продовження гальмуються через такі ж перемовини з Мохаммедом Салахом.
Нагадаємо, Ноєр погодився на новий контракт з Баварією.