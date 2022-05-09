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Баварія хоче купити у Ліверпуля Мане

Сьогодні 22:18 155 0
Мюнхенці можуть дозволити собі зарплату сенегальця
Баварія хоче купити у Ліверпуля Мане
#Баварія, #Ліверпуль, #Мане

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Баварія працює над трансфером вінгера Ліверпуля Садіо Мане.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

На підписанні 30-річного сенегальця наполягає спортивний директор німецького клубу Хасан Саліхаміджич.

Відзначається, що футболіст заробляє в Англії менше ніж 20 мільйонів євро на рік, команда з Мюнхена в змозі платити такі гроші.

Контракт Мане з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року, але переговори щодо його продовження гальмуються через такі ж перемовини з Мохаммедом Салахом.

Нагадаємо, Ноєр погодився на новий контракт з Баварією.

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