Мюнхенці можуть дозволити собі зарплату сенегальця

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Баварія працює над трансфером вінгера Ліверпуля Садіо Мане.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

На підписанні 30-річного сенегальця наполягає спортивний директор німецького клубу Хасан Саліхаміджич.

Відзначається, що футболіст заробляє в Англії менше ніж 20 мільйонів євро на рік, команда з Мюнхена в змозі платити такі гроші.

Контракт Мане з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року, але переговори щодо його продовження гальмуються через такі ж перемовини з Мохаммедом Салахом.

Нагадаємо, Ноєр погодився на новий контракт з Баварією.