Арсенал може підписати Зінченка

Олександр Зінченко може змінити клуб

Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в Арсеналі.

Про це розповів журналіст Daily Mail Джек Гоган

Лондонський клуб розглядає можливість переходу 25-річного українця. Головний тренер Арсенала Мікель Артета може розглядати його як півзахисника.

У минулому сезоні АПЛ Зінченко взяв участь у 15 матчах, зробив 4 асисти.

Контракта футболіста з манчестерським клубом розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Раніше Манчестер Сіті узгодив контракт з оборонцем Брайтона.