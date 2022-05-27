Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
25.05.2022 12:45 63745
Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22
Сьогодні 06:52 186
Збірна США розгромила Швейцарію, Канада здійснила камбек у матчі зі Швецією: результати плей-оф ЧС-2022
Вчора 22:45 970
Терлюга - у фіналі ЧЄ-2022 з карате
Вчора 15:13 422
Ярмоленко обрав свій наступний клуб
Вчора 12:25 3486
Дніпро-1 назвав ціну Довбика
Вчора 10:10 1091
Ахметов пояснив, чому не втік з України
Вчора 09:38 2222
Рома - Феєнорд 1:0. Огляд матчу
Вчора 08:10 492
Рома виграла першу Лігу конференцій
25.05.2022 23:56 952
Чоловіча збірна України обіграла хорватів на старті Золотої Євроліги
25.05.2022 23:39 692
Прямі трансляції

Арсенал може підписати Зінченка

Сьогодні 08:44 83 0
Олександр Зінченко може змінити клуб
Арсенал може підписати Зінченка
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в Арсеналі.

Про це розповів журналіст Daily Mail Джек Гоган 

Лондонський клуб розглядає можливість переходу 25-річного українця. Головний тренер Арсенала Мікель Артета може розглядати його як півзахисника.

У минулому сезоні АПЛ Зінченко взяв участь у 15 матчах, зробив 4 асисти. 

Контракта футболіста з манчестерським клубом розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Раніше Манчестер Сіті узгодив контракт з оборонцем Брайтона.

Коментарі ()
Популярне зараз
7 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 7 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 3315
Ахметов пояснив, чому не втік з України Ахметов пояснив, чому не втік з України 2222
Чотири роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Чотири роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб 2628
Поворознюк прокоментує фінал Ліги чемпіонів Поворознюк прокоментує фінал Ліги чемпіонів 2203
Ярмоленко обрав свій наступний клуб Ярмоленко обрав свій наступний клуб 3486
23 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 23 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 4011
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10809
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12859
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 26770
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11784
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33710
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221263 5