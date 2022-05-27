Арсенал може підписати Зінченка

Джерело - tribuna.com.
Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в Арсеналі.
Про це розповів журналіст Daily Mail Джек Гоган
Лондонський клуб розглядає можливість переходу 25-річного українця. Головний тренер Арсенала Мікель Артета може розглядати його як півзахисника.
У минулому сезоні АПЛ Зінченко взяв участь у 15 матчах, зробив 4 асисти.
Контракта футболіста з манчестерським клубом розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.
Раніше Манчестер Сіті узгодив контракт з оборонцем Брайтона.