Манчестер Сіті може підсилитись іспанським захисником

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті визначився з кандидатурою на підсилення лівого флангу захисту, де виступає українець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті влітку хоче підписати нового лівого захисника, на позиції якого грає Олександр Зінченко. Англійський клуб веде перемовини з Брайтоном щодо трансферу Марка Кукурельї.

Сам 23-річний іспанець вже досяг принципової угоди з манчестерською командою щодо контракту до 2027 року.

У цьому сезоні АПЛ оборонець провів 35 матчів, забив 1 гол та зробив 1 асист.

Нагадаємо, Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії з Манчестер Сіті.