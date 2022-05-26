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Манчестер Юнайтед виділив 70 млн євро на лідера Лейпцига

Сьогодні 13:30 253 0
Крістофер Нкунку влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед виділив 70 млн євро на лідера Лейпцига
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Крістофер Нкунку

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед має намір посилити півзахист лідером РБ Лейпциг Крістофером Нкунку.

Про це повідомляє Goal.com.

МЮ готовий запропонувати за його перехід 70 млн. євро.

24-річний Нкунку минулого сезону став автором 35 голів та 20 результативних передач у 51 матчі у всіх турнірах. За підсумками кампанії-2021/2022 у Бундеслізі Нкунку був визнаний найкращим гравцем сезону

Нкунку став футболістом німецького клубу у 2019 році, перейшовши з ПСЖ, вихованцем якого є. Угода між футболістом та "РБ Лейпциг" закінчується у 2024 році.

Нагадаємо, Реал розглядає підписання Левандовського, Кейна, Леау або Нкунку.

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