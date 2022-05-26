Манчестер Юнайтед виділив 70 млн євро на лідера Лейпцига

Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед має намір посилити півзахист лідером РБ Лейпциг Крістофером Нкунку.
Про це повідомляє Goal.com.
МЮ готовий запропонувати за його перехід 70 млн. євро.
24-річний Нкунку минулого сезону став автором 35 голів та 20 результативних передач у 51 матчі у всіх турнірах. За підсумками кампанії-2021/2022 у Бундеслізі Нкунку був визнаний найкращим гравцем сезону
Нкунку став футболістом німецького клубу у 2019 році, перейшовши з ПСЖ, вихованцем якого є. Угода між футболістом та "РБ Лейпциг" закінчується у 2024 році.
Нагадаємо, Реал розглядає підписання Левандовського, Кейна, Леау або Нкунку.