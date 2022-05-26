Манчестер Юнайтед виділив 70 млн євро на лідера Лейпцига

Крістофер Нкунку влітку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед має намір посилити півзахист лідером РБ Лейпциг Крістофером Нкунку.

Про це повідомляє Goal.com.

МЮ готовий запропонувати за його перехід 70 млн. євро.

24-річний Нкунку минулого сезону став автором 35 голів та 20 результативних передач у 51 матчі у всіх турнірах. За підсумками кампанії-2021/2022 у Бундеслізі Нкунку був визнаний найкращим гравцем сезону

Нкунку став футболістом німецького клубу у 2019 році, перейшовши з ПСЖ, вихованцем якого є. Угода між футболістом та "РБ Лейпциг" закінчується у 2024 році.

Нагадаємо, Реал розглядає підписання Левандовського, Кейна, Леау або Нкунку.