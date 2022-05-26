Петраков: У теробороні сказали, що краще я виведу збірну України на чемпіонат світу

Джерело - Time.
Головного тренера збірної України Олександра Петракова не взяли у територіальну оборону Києва.
Про це він розповів журналу Time.
"Було б неправильно, якби я втік з міста, в якому народився. Але мені сказали: "Ти занадто старий, і у тебе немає військових навичок. Краще виведи нас на чемпіонат світу. Це дуже велика відповідальність"
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"Я все більше відчуваю її з наближенням матчу проти Шотландії. Багато наших вболівальників воюють у складі української армії", - сказав Петраков.
Нагадаємо, Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України.