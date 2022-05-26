Петраков: У теробороні сказали, що краще я виведу збірну України на чемпіонат світу

Наставник національної команди розповів чому не зміг вступити до лав тероборони

Джерело - Time.

Головного тренера збірної України Олександра Петракова не взяли у територіальну оборону Києва.

Про це він розповів журналу Time.

"Було б неправильно, якби я втік з міста, в якому народився. Але мені сказали: "Ти занадто старий, і у тебе немає військових навичок. Краще виведи нас на чемпіонат світу. Це дуже велика відповідальність"

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"Я все більше відчуваю її з наближенням матчу проти Шотландії. Багато наших вболівальників воюють у складі української армії", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України.