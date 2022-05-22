Чуамені та Дембеле можуть перейти в ПСЖ

Французи мріють грати з Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ має намір підписати півзахисника Монако Орельєна Тчуамені та вінгера Барселони Усмана Дембеле влітку.

Про це повідомляє Le Parisien.

Обидва французькі футболісти можуть погодитися на перехід до ПСЖ. Гравці мріють грати разом із Кіліаном Мбаппе, який продовжив контракт із ПСЖ.

Як і інші футболісти, Тчуамені та Дембеле чекали на рішення Мбаппе щодо майбутнього. Загалом влітку ПСЖ хоче підписати захисника, двох хавбеків та вінгера.

Нагадаємо, емір Катару веде перемовини із Зіданом щодо призначення в ПСЖ.