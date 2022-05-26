Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 12:45 63586
Терлюга - у фіналі ЧЄ-2022 з карате
Сьогодні 15:13 147
Ярмоленко обрав свій наступний клуб
Сьогодні 12:25 1315
Дніпро-1 назвав ціну Довбика
Сьогодні 10:10 735
Ахметов пояснив, чому не втік з України
Сьогодні 09:38 1385
Рома - Феєнорд 1:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 355
Рома виграла першу Лігу конференцій
Вчора 23:56 811
Чоловіча збірна України обіграла хорватів на старті Золотої Євроліги
Вчора 23:39 547
Максимов: Говорити про футбол можна буде після закінчення війни
Вчора 20:25 347
Українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022
Вчора 19:39 546
Прямі трансляції

Миколенко: Ми приїхали битись за результат

Сьогодні 14:58 176 0
Віталій Миколенко прокоментував підготовку до матчу з Шотландією
Миколенко: Ми приїхали битись за результат
#Віталій Миколенко

Джерело - uaf.ua.

Збірна України зробить все задля перемоги над Шотландією у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Про це розповів оборонець Віталій Миколенко.

"Не пам’ятаю, коли в мене були два тренування на день, тому трішки втомився. Попереду в нас двостороння гра — тренування з підвищеною відповідальністю. Будемо готуватися до неї як до повноцінного матчу, оскільки це останній спаринг перед поєдинком із Шотландією. Тож буде бій між двома командами.

Ми приїхали сюди не засмагати, а працювати й добиватися результату, якого ми прагнемо. А прагнемо ми вийти на чемпіонат світу.

Шотландія — це силовий футбол, стандарти, можна сказати, біг туди-сюди. Хороший футбол, люблю такий. В Англії за півроку я отримав досвід такої роботи, хоча нам деколи доводилося закриватися й утримувати рахунок, не кожна гра була такою. Подивимося після матчу, чи знадобився мій досвід в Евертоні.

Незалежно від підсумкового рахунку, я знаю, що кожен гравець, кожна людина з медперсоналу, преси буде викладатися й робити все заради перемоги", — сказав Миколенко.

Нагадаємо, Мудрик і Миколенко повернулися до загальної групи збірної України.

Матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня.

Коментарі ()
Популярне зараз
У боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу У боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу 1464
Чотири роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Чотири роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб 2463
23 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 23 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 3761
Воювали за бойовиків ЛДНР: у боях на Донбасі було поранено ексгравця Шахтаря та вбито ексгравця Металурга Воювали за бойовиків ЛДНР: у боях на Донбасі було поранено ексгравця Шахтаря та вбито ексгравця Металурга 6080
Рома - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій Рома - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 4394
Компані може очолити Бернлі Компані може очолити Бернлі 1602
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12665
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221252 5
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10436 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25076 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 202289
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68514 5