Миколенко: Ми приїхали битись за результат

Збірна України зробить все задля перемоги над Шотландією у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Про це розповів оборонець Віталій Миколенко.

"Не пам’ятаю, коли в мене були два тренування на день, тому трішки втомився. Попереду в нас двостороння гра — тренування з підвищеною відповідальністю. Будемо готуватися до неї як до повноцінного матчу, оскільки це останній спаринг перед поєдинком із Шотландією. Тож буде бій між двома командами.

Ми приїхали сюди не засмагати, а працювати й добиватися результату, якого ми прагнемо. А прагнемо ми вийти на чемпіонат світу.

Шотландія — це силовий футбол, стандарти, можна сказати, біг туди-сюди. Хороший футбол, люблю такий. В Англії за півроку я отримав досвід такої роботи, хоча нам деколи доводилося закриватися й утримувати рахунок, не кожна гра була такою. Подивимося після матчу, чи знадобився мій досвід в Евертоні.

Незалежно від підсумкового рахунку, я знаю, що кожен гравець, кожна людина з медперсоналу, преси буде викладатися й робити все заради перемоги", — сказав Миколенко.