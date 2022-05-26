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СК Дніпро-1 не отримає всі кошти за трансфер Довбика

Сьогодні 14:27 208 0
Стали відомі деталі трансферу Артема Довбика у Торіно
СК Дніпро-1 не отримає всі кошти за трансфер Довбика
Фото - gettyimages
#Мідтьюлланн, #Чемпіонат Італії, Серія А, #СК Дніпро-1, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 не зможе забрати всю суму за трансфер Артема Довбика у Торіно.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"За Артема Довбика Торіно заплатить від 12 до 15 мільйонів євро. 50% від суми СК Дніпро-1 віддасть Мідтьюлланну, який володіє половиною прав на українця. Сам форвард укладе контракт на 4 роки.

Трансфер могли узгодити ще два місяці тому, але в італійців два відкритих питання. Перше – гроші. Їх розраховують виручити за захисника Глейсона Бремера, на нього претендує ПСЖ. Друге – чи точно залишає команду Андреа Белотті, на місце якого, власне, і беруть Довбика.

У купівлі Артема особисто зацікавлений головний тренер Торіно. Іван Юріч – хорват, і усю необхідну інформацію зібрав у свого співвітчизника Ігора Йовичевича. Той справедливо розхвалив усі чесноти Довбика. Відтак чекаємо підписів під контрактом і зичимо Артему результативної мандрівки в його італійській кар’єрі", – написав Бурбас.

Раніше Дніпро-1 назвав ціну Довбика.

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