СК Дніпро-1 не отримає всі кошти за трансфер Довбика

СК Дніпро-1 не зможе забрати всю суму за трансфер Артема Довбика у Торіно.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"За Артема Довбика Торіно заплатить від 12 до 15 мільйонів євро. 50% від суми СК Дніпро-1 віддасть Мідтьюлланну, який володіє половиною прав на українця. Сам форвард укладе контракт на 4 роки.

Трансфер могли узгодити ще два місяці тому, але в італійців два відкритих питання. Перше – гроші. Їх розраховують виручити за захисника Глейсона Бремера, на нього претендує ПСЖ. Друге – чи точно залишає команду Андреа Белотті, на місце якого, власне, і беруть Довбика.

У купівлі Артема особисто зацікавлений головний тренер Торіно. Іван Юріч – хорват, і усю необхідну інформацію зібрав у свого співвітчизника Ігора Йовичевича. Той справедливо розхвалив усі чесноти Довбика. Відтак чекаємо підписів під контрактом і зичимо Артему результативної мандрівки в його італійській кар’єрі", – написав Бурбас.