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Дніпро-1 назвав ціну Довбика

Сьогодні 10:10 409 0
Артем Довбик влітку може змінити клуб
Дніпро-1 назвав ціну Довбика
#Чемпіонат Італії, Серія А, #СК Дніпро-1, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може перейти у Торіно.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Італійський клуб слідкує за Довбиком упродовж пів року. Трансфером займається спортивний директор клубу Давіде Вагнаті. На його думку, силовий стиль Довбика підходить для гри, яку ставить команді Іван Юрич.

Повідомляється, що Дніпро-1 хоче отримати за форварда 12 мільйонів євро. Сторони перебувають у фінальній стадії переговорів. Торіно виграв боротьбу за українця у Болоньї та Удінезе. Але поки що угода не підписана.

Раніше агент Довбика підтвердив переговори з Торіно.

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