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Моурінью: Я залишуся у Ромі

Сьогодні 12:55 247 0
Жозе Моурінью виключив, що залишить клуб наприкінці сезону.
Моурінью: Я залишуся у Ромі
#Моурінью, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не збирається йти з римського клубу.

Про це розповів сам португальський фахівець.

Актуально: Рома - Феєнорд 1:0. Огляд матчу

"Я відмовлюся від будь-якої пропозиції. Я залишусь тут, у Ромі, навіть якщо будуть чутки. Сьогодні ми створили історію.

У мене немає жодних сумнівів, я продовжуватиму працювати тренером Роми", - розповів Моурінью.

Чинний контракт Моурінью з Ромою спливає у червні 2024 року.

Нагадаємо, Моурінью - перший тренер, який виграв всі євротрофеї.

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