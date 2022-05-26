Моурінью: Я залишуся у Ромі

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью не збирається йти з римського клубу.
Про це розповів сам португальський фахівець.
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"Я відмовлюся від будь-якої пропозиції. Я залишусь тут, у Ромі, навіть якщо будуть чутки. Сьогодні ми створили історію.
У мене немає жодних сумнівів, я продовжуватиму працювати тренером Роми", - розповів Моурінью.
Чинний контракт Моурінью з Ромою спливає у червні 2024 року.
Нагадаємо, Моурінью - перший тренер, який виграв всі євротрофеї.