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УАФ буде судитися з росією

Сьогодні 10:54 168 0
За кошти росії в Україні повинна бути відновлення спортивна інфраструктура
УАФ буде судитися з росією
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

УАФ готує позов проти росії за відшкодування збитків футбольній інфраструктурі країни, яка постраждала під час війни.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у коментарі Футбол 1.

"Зараз УАФ з усіма суб’єктами українського футболу готує юридичний позов до російської федерації за збитки, які нанесла війна у нашому футбольному житті. Я впевнений, що ми відпрацюємо з нашими міжнародними юридичними партнерами та аудиторськими партнерами із Big4 саме таку потужну позицію до російської федерації, до збитків, які нанесла війна нашому українському футболу.

І я впевнений, що запропонована юридична платформа обов’язково надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, які нанесла нам російська федерація у війні, яку вони прийшли в наш дім. 

Впевнений, що всі наші суб’єкти українського футболу зараз об’єднавшись нададуть всю інформацію для того, щоб наші юристи в координаційному центрі, який працює з першого дня війни, могли опрацювати всі ці питання. Та позов, який буде подано в ЄСПЛ та інші міжнародні суди, буде обов’язково переможним, і ми обов’язково повернемо ті збитки, які нанесли російська федерація нашому українському футболу", - сказав Павелко.

Нагадаємо, УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка.

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