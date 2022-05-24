УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка

Конгрес відбудеться дистанційно

Українська асоціація футболу готується провести звітно-виборчий конгрес.

Про це повідомляє Tribuna.

На засіданні, яке відбудеться влітку дистанційно, головним питанням будуть вибори президента асоціації.

Наразі єдиним кандидатом на цю посаду є чинний президент УАФ Андрій Павелко, який очолює український футбол з 2015 року.

Раніше про можливість боротьби з нинішнім менеджером заявляв колишній голкіпер Рустам Худжамов.

Відзначимо, що конгрес Української асоціації футболу мав відбутись ще в березні, проте через повномасштабне вторгнення Росії був перенесений виконкомом в онлайн-режимі.