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УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка

Сьогодні 10:10 187 0
Конгрес відбудеться дистанційно
УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - tribuna.com.

Українська асоціація футболу готується провести звітно-виборчий конгрес.

Про це повідомляє Tribuna.

На засіданні, яке відбудеться влітку дистанційно, головним питанням будуть вибори президента асоціації.

Наразі єдиним кандидатом на цю посаду є чинний президент УАФ Андрій Павелко, який очолює український футбол з 2015 року.

Раніше про можливість боротьби з нинішнім менеджером заявляв колишній голкіпер Рустам Худжамов.

Відзначимо, що конгрес Української асоціації футболу мав відбутись ще в березні, проте через повномасштабне вторгнення Росії був перенесений виконкомом в онлайн-режимі.

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