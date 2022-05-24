УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка

Джерело - tribuna.com.
Українська асоціація футболу готується провести звітно-виборчий конгрес.
Про це повідомляє Tribuna.
На засіданні, яке відбудеться влітку дистанційно, головним питанням будуть вибори президента асоціації.
Наразі єдиним кандидатом на цю посаду є чинний президент УАФ Андрій Павелко, який очолює український футбол з 2015 року.
Раніше про можливість боротьби з нинішнім менеджером заявляв колишній голкіпер Рустам Худжамов.
Відзначимо, що конгрес Української асоціації футболу мав відбутись ще в березні, проте через повномасштабне вторгнення Росії був перенесений виконкомом в онлайн-режимі.