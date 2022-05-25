Ярмоленко: Не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної України

Півзахисник національної збірної України Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2022 із Шотландією.

"Якщо чесно, я вже не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, побачитися з хлопцями. Дуже сумував, був із ними весь час на зв’язку. Але одна справа - спілкуватися телефоном, а інша - наживо. Дуже радий побачити хлопців знову, розділити з ними футбольне поле. Починаємо працювати й готуватися.

Щодо Шотландії, то з якою б збірною ми не грали, зустріч була б важкою й напруженою. Усі розуміють, що це буде матч за вихід на чемпіонат світу, - такі ігри легкими не бувають. Звичайно, будемо готуватися, тренуватися, будемо намагатися перемогти. Знаємо, що буде важко, але ми повинні вийти й віддати всі наші сили.

Кожен гравець уже звик до того, що футбол - це емоції, постійний пресинг із боку вболівальників. Ми до цього звикли. Але, звичайно, через те, що хочеться подарувати людям хоч якусь радість, це додає натхнення, сили. Ти готовий працювати, знаєш, що маєш вийти на поле й віддати всі сили заради себе, наших уболівальників, усіх українців, заради тих воїнів, які захищають нас та наші сім’ї.

Звичайно, хлопці бачили звернення наших військових, які просили й просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що ми віддамо заради цього всі сили", - сказав Ярмоленко.