Ярмоленко вирішив перейти у турецький клуб

Український півзахисник Андрій Ярмоленко хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Під час трансферних періодів ім’я Ярмоленка часто пов'язували зі стамбульськими командами Фенербахче та Галатасарай. До цього часу доля трансферу українського футболіста до Туреччини залишається невідомою, але найближчими днями все може прояснитися", - йдеться у повідомленні.