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Ярмоленко вирішив перейти у турецький клуб

Сьогодні 13:13 282 0
Ярмоленко хоче продовжити футбольну кар'єру у Туреччині
Ярмоленко вирішив перейти у турецький клуб
#Вест Гем, #Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - cnnturk.com.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Під час трансферних періодів ім’я Ярмоленка часто пов'язували зі стамбульськими командами Фенербахче та Галатасарай. До цього часу доля трансферу українського футболіста до Туреччини залишається невідомою, але найближчими днями все може прояснитися", - йдеться у повідомленні.

Агент гравця Вадим Шаблій за дорученням свого клієнта наразі підшукує для Ярмоленка варіанти саме у Туреччині.

Нагадаємо, Ярмоленко попрощався з Вест Гемом.

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