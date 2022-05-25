Ярмоленко вирішив перейти у турецький клуб

Джерело - cnnturk.com.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.
Про це повідомляє CNN Turk.
"Під час трансферних періодів ім’я Ярмоленка часто пов'язували зі стамбульськими командами Фенербахче та Галатасарай. До цього часу доля трансферу українського футболіста до Туреччини залишається невідомою, але найближчими днями все може прояснитися", - йдеться у повідомленні.
Агент гравця Вадим Шаблій за дорученням свого клієнта наразі підшукує для Ярмоленка варіанти саме у Туреччині.
Нагадаємо, Ярмоленко попрощався з Вест Гемом.