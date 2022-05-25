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Два гравці Челсі хочуть перейти до Барселони

Сьогодні 16:40 125 0
Аспілікуета і Алонсо можуть змінити клуб влітку
Два гравці Челсі хочуть перейти до Барселони
#Барселона, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Захисники Челсі Сесар Аспілікуета та Маркос Алонсо влітку можуть покинути клуб. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Обидва вже повідомили керівництву Челсі про бажання перейти до Барселони.

При цьому можливість трансферу Маркоса Алонсо оцінюється набагато вище, ніж Аспілікуети.

Раніше продаж Челсі дозволила англійська Прем’єр-ліга. Новим власником лондонського клубу стане американський консорціум Clearlake Capital на чолі з мільярдером Тодом Болі, який також є співвласником бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс.

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