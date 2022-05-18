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Абрамович та британська влада знайшли компроміс щодо продажу Челсі

Сьогодні 15:46 216 0
Угода буде завершена до кінця місяця
Абрамович та британська влада знайшли компроміс щодо продажу Челсі
#Роман Абрамович, #Челсі

Джерело - Bloomberg.

Британська влада та юристи бізнесмена Романа Абрамовича досягли компромісу в питання передачі прав на футбольний клуб Челсі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найближчим часом міністри повинні схвалити продаж Челсі американсько-швейцарському консорціуму на чолі з мільярдером Тоддом Боелі.

Нові власники отримають від АПЛ дозвіл на оформлення купівлі акцій команди, а влада країни скасує санкції та видасть клубу нову ліцензію. 

Завершення цього процесу очікується до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, санкції завадили Челсі поборотися за Голанда.

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