Джерело - Bloomberg.
Британська влада та юристи бізнесмена Романа Абрамовича досягли компромісу в питання передачі прав на футбольний клуб Челсі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найближчим часом міністри повинні схвалити продаж Челсі американсько-швейцарському консорціуму на чолі з мільярдером Тоддом Боелі.
Нові власники отримають від АПЛ дозвіл на оформлення купівлі акцій команди, а влада країни скасує санкції та видасть клубу нову ліцензію.
Завершення цього процесу очікується до кінця поточного місяця.
Нагадаємо, санкції завадили Челсі поборотися за Голанда.