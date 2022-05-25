Представники АПЛ приєдналися до збірної України

Національна команда нашої країни виходить на фінальний етап підготовки до матчу проти Шотландії.

Збірна України зібралась у майже повному складі на зборі у Словенії, де продовжить підготовку до поєдинку плей-оф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко стали останніми гравцями, які приєднались до розташування національної команди. Таким чином, єдиний, хто досі не приєднався до розташування команди, є Андрій Лунін, який разом з Реалом готується до фіналу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Миколенко займався окремо через забій гомілкостопу. Пропускали заняття Шапаренко та Мудрик, які отримали незначні пошкодження, також продовжує реабілітацію від травми Попов.

Раніше повідомлялося, що Петраков відмовився від спарингів.