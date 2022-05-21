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Ювентус узгодив контракт із Погба

Сьогодні 14:14 65 0
Поль Погба повернеться у Ювентус
Ювентус узгодив контракт із Погба
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба імовірно влітку повернеться в Ювентус на правах вільного агента.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійська преса зазначає, що 29-річний гравець збірної Франції погодив із туринським клубом 3-річний контракт із зарплатою 7,5 млн євро на рік.

При цьому разом із бонусами сума може зрости до 10 млн за сезон.

Погба вже виступав за Ювентус із 2012 по 2016 рік.

Цього сезону Погба зіграв 27 матчів за МЮ, забив 1 м'яч і зробив 9 асистів

Нагадаємо, Погба узгодив контракт з Манчестер Сіті, але відмовився від переходу через фанів Манчестер Юнайтед.

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