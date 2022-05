Перехід Соломона до Фулгему зірвався

Перехід ізраїльського вінгера Шахтаря Манора Соломона до лондонського Фулгему повністю провалився.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що варіант приєднатися до дачників розглядався Манором як пріоритетний.

У перерваному сезоні УПЛ ізраїльтянин провів за гірників 16 матчів, забивши 4 голи і віддавши 1 асист. Його ціна становить 18 млн євро, за даними порталу Transfermarkt.

Thomas Strakosha will leave Lazio as free agents. He's in the list of many clubs - Fulham are now interested in signing him but it's not signed yet, Strakosha will decide soon with his new agent Pini Zahavi. 🇦🇱 #FulhamFC



Manor Solomon deal for Fulham, now 100% collapsed.