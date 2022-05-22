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Перехід Соломона до Фулгему зірвався

Сьогодні 14:10 224 0
Вінгер поки що не перейде в новий клуб
Перехід Соломона до Фулгему зірвався
#Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Перехід ізраїльського вінгера Шахтаря Манора Соломона до лондонського Фулгему повністю провалився.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що варіант приєднатися до дачників розглядався Манором як пріоритетний.

У перерваному сезоні УПЛ ізраїльтянин провів за гірників 16 матчів, забивши 4 голи і віддавши 1 асист. Його ціна становить 18 млн євро, за даними порталу Transfermarkt.

Раніше повідомлялося, що  Соломон міг продовжити кар'єру у Ромі.

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