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У Німеччині зіграють благодійний матч під патронатом Кличка

Сьогодні 13:14 179 0
Матч на підтримку України
У Німеччині зіграють благодійний матч під патронатом Кличка
#Володимир Кличко

Джерело - allstarsforukraine.

28 травня у Гамбурзі відбудеться благодійний футбольний матч на підтримку України під патронатом Володимира Кличка.

У грі зустрінуться зірки Німецького футбольного союзу проти легенд Гамбурга, за яких зіграють представники шоу-бізнесу.

Участь в матчі підтвердили ексгравці Гамбурга: Марселл Янсен, Пьотр Троховскі, Йорг Альберц, Крістіан Ран, Томас Гравесен, Стіг Тьофтінг, Гаральд Шпорль, Бастіан Рейнхардт.

За зірок Німецького футбольного союзу зіграють: Томас Хельмер, Патрік Овомойела, Крістіан Треш, Патрік Хельмес, Навіна Омілад, Конні Полерс, Міріам Шайб, Дженніфер Маєр та Урсула Холл.

За легенд Гамбурга тако зіграють: кухар і ведучий Тім Мельцер, експерт НФЛ Патрік Есуме, актор Костя Ульманн, а також ведуча та актриса Нова Майєрхенріх.

У першому таймі гру судитиме німець Патрік Ітріх, а в другому – українець Денис Шурман.

Благодійний захід проводиться в рамках Пакту заради солідарності та майбутнього між Києвом та Гамбургом.

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