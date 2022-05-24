У Німеччині зіграють благодійний матч під патронатом Кличка

Джерело - allstarsforukraine.
28 травня у Гамбурзі відбудеться благодійний футбольний матч на підтримку України під патронатом Володимира Кличка.
У грі зустрінуться зірки Німецького футбольного союзу проти легенд Гамбурга, за яких зіграють представники шоу-бізнесу.
Участь в матчі підтвердили ексгравці Гамбурга: Марселл Янсен, Пьотр Троховскі, Йорг Альберц, Крістіан Ран, Томас Гравесен, Стіг Тьофтінг, Гаральд Шпорль, Бастіан Рейнхардт.
За зірок Німецького футбольного союзу зіграють: Томас Хельмер, Патрік Овомойела, Крістіан Треш, Патрік Хельмес, Навіна Омілад, Конні Полерс, Міріам Шайб, Дженніфер Маєр та Урсула Холл.
За легенд Гамбурга тако зіграють: кухар і ведучий Тім Мельцер, експерт НФЛ Патрік Есуме, актор Костя Ульманн, а також ведуча та актриса Нова Майєрхенріх.
У першому таймі гру судитиме німець Патрік Ітріх, а в другому – українець Денис Шурман.
Благодійний захід проводиться в рамках Пакту заради солідарності та майбутнього між Києвом та Гамбургом.