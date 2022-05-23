Джерело - kassiesa.net.
Під час жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 Шахтар буде знаходитися у третьому кошику.
Про це повідомляє kassiesa.net.
Наразі не зрозуміло, які команди потраплять до 4-го кошика, оскільки ще не стартував відбір до групового етапу ЛЧ.
Кошик 1
Айнтрахт Франкфурт
Манчестер Сіті
Реал
Мілан
Баварія
ПСЖ
Порту
Ліверпуль (якщо виграє поточну ЛЧ) або Аякс
Кошик 2
Челсі
Барселона
Ювентус
Атлетіко
Севілья
РБ Лейпциг
Тоттенгем
Ліверпуль (якщо не виграє поточну ЛЧ) або Аякс
Кошик 3
Боруссія Дортмунд
Ред Булл Зальцбург
Шахтар
Інтер
Наполі
Спортінг
Баєр
Динамо розпочне свій виступ з другого кваліфікаційного раунду нечемпіонського шляху, де зустрінеться з Фенербахче або АЕК з Ларнаки.