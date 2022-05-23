Під час жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 Шахтар буде знаходитися у третьому кошику.

Про це повідомляє kassiesa.net.

Наразі не зрозуміло, які команди потраплять до 4-го кошика, оскільки ще не стартував відбір до групового етапу ЛЧ.

Кошик 1

Айнтрахт Франкфурт

Манчестер Сіті

Реал

Мілан

Баварія

ПСЖ

Порту

Ліверпуль (якщо виграє поточну ЛЧ) або Аякс

Кошик 2

Челсі

Барселона

Ювентус

Атлетіко

Севілья

РБ Лейпциг

Тоттенгем

Ліверпуль (якщо не виграє поточну ЛЧ) або Аякс

Кошик 3

Боруссія Дортмунд

Ред Булл Зальцбург

Шахтар

Інтер

Наполі

Спортінг

Баєр

Динамо розпочне свій виступ з другого кваліфікаційного раунду нечемпіонського шляху, де зустрінеться з Фенербахче або АЕК з Ларнаки.