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Шахтар буде у третьому кошику під час жеребкування групового етапу ЛЧ

Сьогодні 16:49 155 0
Шахтар буде у третьому кошику під час жеребкування групового етапу ЛЧ
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - kassiesa.net.

Під час жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 Шахтар буде знаходитися у третьому кошику.

Про це повідомляє kassiesa.net.

Наразі не зрозуміло, які команди потраплять до 4-го кошика, оскільки ще не стартував відбір до групового етапу ЛЧ. 

Кошик 1

Айнтрахт Франкфурт
Манчестер Сіті
Реал
Мілан
Баварія
ПСЖ
Порту

Ліверпуль (якщо виграє поточну ЛЧ) або Аякс

Кошик 2

Челсі
Барселона
Ювентус
Атлетіко
Севілья
РБ Лейпциг
Тоттенгем

Ліверпуль (якщо не виграє поточну ЛЧ) або Аякс

Кошик 3

Боруссія Дортмунд
Ред Булл Зальцбург
Шахтар
Інтер
Наполі
Спортінг
Баєр

Динамо розпочне свій виступ з другого кваліфікаційного раунду нечемпіонського шляху, де зустрінеться з Фенербахче або АЕК з Ларнаки.

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